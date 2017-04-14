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İsveç'teki kamyonlu saldırgan terör örgütü DEAŞ üyesi çıktı

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen kamyonlu saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan Özbek vatandaşı Rakhmat Akilov'un, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu bildirdi.

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Kamilov, Taşkent’te düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan'da Stockholm'de düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 1978 yılı Semerkant doğumlu Rakhmat Akilov'un, 2014 yılında gittiği Stockholm'de inşaat işlerinde çalıştığını belirtti.

Akilov'un yurt dışında bulunduğu sırada sosyal paylaşım siteleri üzerinden DAEŞ terör örgütüyle bağlantı kurduğunun tespit edildiğini dile getiren Kamilov, Akilov'un Özbekistan vatandaşlarını savaşmak için Suriye'ye gitmeye, ayrıca Özbekistan yönetimi ve emniyet birimlerine karşı şiddet eylemlerinde bulunmaya çağırdığı bilgisinin edinildiğini vurguladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı da Semerkant emniyet birimlerinin, Akilov'a karşı kamu güvenliğini tehdit eden materyalleri hazırlama ve yayma, yasa dışı örgütlerde yer almaktan suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde geçen hafta cuma günü bir kamyonun mağazaya dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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