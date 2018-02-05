İsviçre Konfederasyon Başkanı'ndan Arakan çağrısı

Berset, başkent Dakka'yı ziyaretinde Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya geldi.

Berset görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bangladeş'teki kamplarda bulunan Arakanlı Müslümanların durumuyla yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Bangladeş ve Myanmar arasında imzalanan geri dönüş anlaşmasının olumlu bir hamle olduğunu belirten Berset, "Burada önemli olan Arakanlı Müslümanların bunu isteyerek yapması ve bu geri dönüş sürecinin güvenli bir şekilde yapılması." dedi.

Berset, ayrıca bu yıl Arakanlı Müslümanlar için 12,9 milyon dolarlık yardımda bulunma sözü verdi.

Berset'in yarın Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları gezmesi bekleniyor.

- Arakanlı Müslümanların eve dönüş bilmecesi

Bangladeş yönetimi, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için sık sık çağrılarda bulunuyordu. Bu kapsamda, Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında 23 Kasım'da bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda olsalar da 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.