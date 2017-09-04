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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Leuthard: Kuzey Kore nükleer krizinde arabuluculuk rolünü üstlenmek için teklif sunmaya hazırız

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard, Kuzey Kore nükleer krizini sona erdirmek için ülkesinin arabuluculuk rolünü üstlenebileceğini söyledi.

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İsviçre'nin başkenti Bern'de, İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneğinin (APES) düzenlendiği basın toplantısında konuşan Leuthard, "Arabuluculuk rolünü üstlenmek için teklif sunmaya hazırız." dedi.

Kuzey Kore krizinin diyalogla sona erdirilebileceğini ifade eden Doris Leuthard, "Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar bir işe yaramadı. Ülkeyi yönetenler görevine devam ederken, halkı ise yaptırımlar nedeniyle zarar gördü." diye konuştu.

Leuthard, krizi sona erdirmek için ABD ve Çin'e aşırı reaksiyon göstermeme uyarısında da bulundu.

Kuzey Kore, dün sabah saatlerinde kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası denemesi yapmıştı.

Seul yönetimi, Pyongyang'ın 2006 yılından bu yana yaptığı 6'ncı nükleer denemenin bugüne kadar gerçekleştirdiği en güçlü nükleer deneme olduğunu bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmaları ise denemenin 6,3 şiddetinde sarsıntıya yol açtığını duyurmuştu.

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