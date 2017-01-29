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İsviçre'den ABD'ye 'dini ayrımcılık' uyarısı

İsviçre, ABD Başkanı Trump'ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini durduran kararnamesinin dini ayrımcılığı tetiklediği uyarısında bulundu.

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İsviçre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini durduran kararnamesinin dini ayrımcılığı tetiklediği uyarısında bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin kendi göçmen politikasını belirleme hakkı olduğu ama bu politikaların dünya genelinde de etkileri olduğunu belirtti.

İsviçre'nin de terörle mücadelede gerekli önlemleri aldığını ifade eden Burkhalter, ama bu mücadelenin uluslararası hukuka ve temel haklara uygun şekilde yürütüldüğü bildirdi.

Burkhalter, "İnsanların dini ayrımcılığa maruz kalmasına her zaman karşı olduk. Bu bağlamda, ABD'nin göçmen kararı dini ayrımcılıkla mücadelede açık şekilde yanlış yönde hareket ediyor." uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, İran, Irak, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaşlarına 90 günlük vize kısıtlaması getiren başkanlık kararnamesini cuma günü imzalamıştı. "Yabancı teröristlerin ABD'ye girişinden ülkeyi korumak" başlıklı kararname ile birlikte tüm göçmen kabul işlemleri de 4 aylığına askıya alınmıştı.

 

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