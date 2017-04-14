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İsviçre'de 86 yaşındaki aktivist gözaltına alındı

Bern'de İsviçre Ulusal Bankası'nın duvarına, sprey boya ile Almanca 'Silahların parası öldürüyor' yazan 86 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Louise Schneider isimli aktivist, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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İsviçre'nin Bern kentinde, ülkenin ulusal bankasının duvarına sprey boya ile Almanca "Silahların parası öldürüyor" yazan 86 yaşındaki Louise Schneider isimli aktivist, polis tarafından gözaltına alındı.

İsviçre hükümetinin silah anlaşmalarını protesto eden "Silahsız İsviçre Topluluğu" isimli grubun, 11 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, aktivistler imza toplamak için İsviçre Ulusal Bankası'nın önünde toplandı.

Bu sırada bankanın duvarına sprey boya ile yazı yazan 86 yaşındaki Schneider'e polis müdahale etti.

Schneider, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Aktivistler, 18 ay içerisinde en az 100 bin imza toplayarak İsviçre'yi referanduma götürmek ve devletin uluslararası silah ticareti yapan şirketlere yatırım yapmasının önüne geçmek istiyor.

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