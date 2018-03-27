Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsviçre'de gölde 5 bin yıllık ayakkabı bulundu

İsviçreli dalgıçların, Zürih kenti yakınlarındaki Greifensee gölünde, üretimi MÖ 3300-2800 yıllarına dayanan bir ayakkabı bulduğu bildirildi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsviçre haber ajansı SDA-ATS'nin haberine göre, 5 bin yıl öncesine ait ayakkabının neredeyse hiç bozulmadığı ifade edildi.

Haberde, ayakkabı modelinden Avrupa'da günümüze kadar 10 örneğe rastlanıldığı belirtildi.

SDA-ATS'ye göre, Neolitik çağa ait ustalık gerektiren bir üretimin ürünü ayakkabının bugün nadiren kullanılan ağaç kabuğundan yapıldığı kaydedildi.

Zürih çevresindeki taş devrine ait göller Avrupa'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Amanos´ta öldürülen teröristler termal kamerada

Amanos´ta öldürülen teröristler termal kamerada

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA