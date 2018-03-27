İsviçre'de gölde 5 bin yıllık ayakkabı bulundu
İsviçreli dalgıçların, Zürih kenti yakınlarındaki Greifensee gölünde, üretimi MÖ 3300-2800 yıllarına dayanan bir ayakkabı bulduğu bildirildi.
- AA
İsviçre haber ajansı SDA-ATS'nin haberine göre, 5 bin yıl öncesine ait ayakkabının neredeyse hiç bozulmadığı ifade edildi.
Haberde, ayakkabı modelinden Avrupa'da günümüze kadar 10 örneğe rastlanıldığı belirtildi.
SDA-ATS'ye göre, Neolitik çağa ait ustalık gerektiren bir üretimin ürünü ayakkabının bugün nadiren kullanılan ağaç kabuğundan yapıldığı kaydedildi.
Zürih çevresindeki taş devrine ait göller Avrupa'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.