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İsviçre'nin İran ve Suudi Arabistan'daki konsolosluk binaları iki ülke arasında temsil görevini yürütecek

İsviçre'den yapılan açıklamada İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin hafifletilmesi ve tarfların çıkarlarını görüşmeleri için arabuluculuk yapılması konusunda anlaşıldığı belirtildi.

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2016'nın Ocak ayında Suudi Arabistan ve İran diplomatik ilişkileri kesmiş ve diplomatlarını çekmişti.
Bugün İsviçre'de atılan imzalarla İsviçre'nin her iki ülkede bulunan elçileri, Tahran ve Riyad yönetimi arasında arabuluculuk görevi yürütecek ve iki ülkenin çıkarlarını korumasında temsilcilik yürütecek.

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