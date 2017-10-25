İsviçre'nin İran ve Suudi Arabistan'daki konsolosluk binaları iki ülke arasında temsil görevini yürütecek İsviçre'den yapılan açıklamada İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin hafifletilmesi ve tarfların çıkarlarını görüşmeleri için arabuluculuk yapılması konusunda anlaşıldığı belirtildi.