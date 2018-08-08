İtalya Başbakanı Conte'den İran açıklaması

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Conte İtalya’nın İran konusunda ABD’nin tutumunu göz önünde bulundurarak, "daha sert" bir pozisyon almaya hazır olduğu belirtti.

Conte, "Taahhütlerimizden kaçınmıyoruz ama daha sert bir yönde de olsa bunu güncellemeye hazırız. (ABD Başkanı Donald) Trump ile görüşmemizde, eğer Amerikan istihbaratından nükleerin yayılmasıyla ilgili şu ana kadar elde edilenden farklı bir görüntü çizen haberler geliyorsa, İtalya’nın meselenin özüne bakmaya hazır olduğu şeklindeki tutumunu ifade ettim." dedi.

Başbakan Conte, hükümetin ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların İtalyan şirketleri üzerindeki negatif etkilerini de en üst seviyede sınırlamak için harekete geçeceğini aktardı.

"Ciddi, sert ve kesin olacağız"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile ilişkilere de değinen Conte, İtalya’nın kendini "başı dik" bir şekilde ifade edeceğini vurguladı.

Ülkesinin, AB Komisyonu'ndan iyilik veya taviz istemediğini, sadece ilkelerin uygulanmasını beklediğini vurgulayan Conte, bütçe kanununa ilişkin, "Çıkarlarımızı savunacak ciddi ve cesur bir programla kendimizi sunacağız. Ço ciddi, sert ve kesin olacağız ama mantıksız duyarsız olmayacağız." değerlendirmesini yaptı.