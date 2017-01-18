İtalya Başbakanı: “Depremde can kaybı yok”
İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Orta İtalya’da gerçekleşen depremde can kaybının olmadığını dile getirdi.
- İHA
Almanya’ya ziyaret düzenleyen İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Açıklamaları sırasında İtalya’da meydana gelen depreme değinen Gentiloni, “Bugün, Orta İtalya’da bir başka deprem daha meydana geldi. Depremde, kimse hayatını kaybetmedi” dedi.
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