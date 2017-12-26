İtalya Başbakanı Irak'taki askerlerini Nijer'e kaydırmayı planlıyor

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni insan kaçakçılığı ve terörle mücadele için Irak'taki İtalyan askerlerin Nijer'e gönderilmesi için parlamentoya öneride bulunduğunu açıkladı.

Irak'ta bin 400 İtalyan askerinin bulunduğunu belirten Gentiloni, askerlerin Batı Afrika'nın Sahel bölgesine konuşlandırılacağını söyledi.

Gentilon, "Dikkatimizi ve enerjimizi Sahel'deki insan ticareti tehdidine ve terörizim üzerine yoğunlaştırmalıyız" dedi. Nijer'e kaç askerin gönderileceği henüz belirtilmedi. Gentilon, "Dikkatimizi ve enerjimizi Sahel'deki insan ticareti tehdidine ve terörizim üzerine yoğunlaştırmalıyız" dedi. Nijer'e kaç askerin gönderileceği henüz belirtilmedi.

FRANSA'DAN AFRİKA HAMLESİ

Batı Afrika'da devam eden terör olaylarına ilişkin Ekim ayında Mali, Moritanya, Nijer, Burkina Faso ve Çad orduları Batı Afrika'da ortak ordu kurmuş ve Fransa lideri Macron'dan destek almışlardı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Paris zirvesinde Alman ve İtalyan liderlerinin yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de üst düzey katılım göstermişti. Suudi Arabistan Sahel operasyonuna 100 milyon dolar yardım yapacağını açıklamış BAE ise askeri okul açacağını ilan etmişti.