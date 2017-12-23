İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü

Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Trablus'a gelen Alfano ile görüşen Serrac, bazı tarafların üzerinde anlaşılan konulara riayet etmemelerinin Libya'daki siyasi ortamı kaosa sürüklediğini dile getirdi. Serrac, uluslararası camianın, Fas'ın Suheyrat kentinde Aralık 2015'te imzalanan Siyasi Anlaşma'yı baltalayanlara karşı ciddi tavır takınması gerektiğini ifade etti.

Alfano'nun Trablus'a gelişini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Serrac, iki ülke arasında iyi ilişkiler olduğunu ve bu türden ziyaretler sayesinde görüş alışverişinde bulunabildiklerini kaydetti.

Geçen haziran ayından bu yana çağrısını yaptığı seçimler vasıtasıyla ülkedeki siyasi krizin vatandaşların iradesi doğrultusunda çözülebileceğini vurgulayan Serrac, Yüksek Seçim Komisyonu'nun söz konusu seçimler için hazırlıklara başladığını aktardı.

Alfano ise Serrac'ın uzlaşmacı metodunu ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Libya'da barışın tesisi için harcadığı çabayı desteklediklerini belirtti.

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter, 17 Aralık'ta Libyalılara hitaben televizyondan yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimiyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'nın geçerlilik süresinin dolduğunu savunmuştu.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde (TM) onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.