İtalya'da Afrikalı gence ırkçı saldırı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Rimini şehri yakınında 17 yaşında Afrika kökenli bir genç erkek dövüldü.

Annesi İtalyan, babası Afrikalı olan genç, dün Rimini şehrinde üç İtalyan kökenli gencin ırkçı saldırısına uğradı.

Irkçı gençlerden biri, Afrika kökenli gencin yüzüne yumruk atarken, ırkçılar hep birlikte "Siyahilerden nefret ederiz." diye bağırdı.

Saldırıya uğrayan genç hastanede tedavi altına alındı.

Yumruk atan saldırgan ve diğerleri hakkında "fiziksel yaralama ve ırk ayrımcılığı sebebiyle tehdit" suçlamasıyla şikayette bulunuldu.