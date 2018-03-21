Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İtalya'da Afrikalı gence ırkçı saldırı

İtalya'nın kuzeyindeki Rimini şehrinde 17 yaşında Afrika kökenli bir genç, üç İtalyan'ın ırkçı saldırısına uğradı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Rimini şehri yakınında 17 yaşında Afrika kökenli bir genç erkek dövüldü.

Annesi İtalyan, babası Afrikalı olan genç, dün Rimini şehrinde üç İtalyan kökenli gencin ırkçı saldırısına uğradı.

Irkçı gençlerden biri, Afrika kökenli gencin yüzüne yumruk atarken, ırkçılar hep birlikte "Siyahilerden nefret ederiz." diye bağırdı.

Saldırıya uğrayan genç hastanede tedavi altına alındı.

Yumruk atan saldırgan ve diğerleri hakkında "fiziksel yaralama ve ırk ayrımcılığı sebebiyle tehdit" suçlamasıyla şikayette bulunuldu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

Son hali şaşkına çevirdi

Son hali şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA