İtalya'da çığın altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti

İtalya’da dün 4 depremin ardından Abruzzo eyaletine bağlı Pescara kentinde bulunan Otel Rigopiano’ya çığ düşmüştü. Pescara Valisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurbanların olduğunu ancak bunun doğrulanması gerektiğini ifade etmişti. Çığın ardından 30 kadar kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Otele ulaşmaya çalışan ekibin başında bulunan Antonio Crocetta çok sayıda ölünün olduğunu dile getirdi. Otelin içinde cansız bedenlere ulaşıldığı kaydedildi.

Otelde 20 kişinin kaldığı ve 7 görevlinin bulunduğu ifade edilmişti.