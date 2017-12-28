Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İtalya'da genel seçimler 4 Mart'ta yapılacak

İtalya'da gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin tarihi 4 Mart olarak kararlaştırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, seçim sürecini başlatacak parlamentonun iki kanadını oluşturan Cumhuriyet Senatosu ile Temsilciler Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, parlamentonun feshedilmesinin ardından Bakanlar Kurulu, ülkede gelecek yılki genel seçimin 4 Mart'ta yapılmasına ilişkin kararnameyi onayladı.

Genel seçimler için 4 Mart 2018 tarihi bir süredir siyasi kulislerde öngörülüyordu. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu kararnameleriyle ülkede seçim dönemi resmen başlamış oldu.

Genel seçim yapılıp yeni hükümet kuruluncaya kadar Başbakan Paolo Gentiloni ve kabinesi, görevini sürdürecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen aksiyon sahnesi

Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen aksiyon sahnesi

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

Asgari ücret ve agi 2018 zammı ne kadar oldu?

Asgari ücret ve agi 2018 zammı ne kadar oldu?

Uçak binaya daldı

Uçak binaya daldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA