İtalya'da helikopter düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

RAI devlet televizyonundaki habere göre, Campo Felice yakınındaki kayak alanından aldığı yaralıyı taşıyan helikopter dağlık alana düştü.

İtalya Sivil Koruma Ajansı, helikopterin, ülkede geçen hafta meydana gelen depremlerin ardından düşen çığda yıkılan otelin enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılıp katılmadığının henüz belli olmadığını belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin dünkü çalışmasında otel enkazında bir cesede daha ulaşılmasıyla felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği, kayıp sayısının 22’ye düştüğü ifade edilmişti.

Hafta sonu yapılan çalışmalarda olayın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen enkazdan 11 kişi sağ çıkarılmıştı.

KURTULAN OLMADI

İtalya’nın orta kesimindeki Abruzzo bölgesinde düşen helikopterdeki 6 kişiden kurtulan olmadı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Campo Felice'de düşen helikopterde 2 pilot, bir doktor, bir hemşire, bir kayak görevlisi ve bir hasta bulunuyordu.

Acil Yardım Hattı'na ait helikopterin, kaza sırasında bölgedeki felaket kapsamında bir görevde olmadığı, Campo Felice kayak merkezinden bir yaralıyı aldığı bildirildi.

Haberlerde Augusta Westland 139 model helikopterin yaklaşık 600 metre yükseklikten düşerek parçalandığı ifade edildi.

Helikopter kazası, İtalya'da son bir haftada peş peşe yaşanan dördüncü felaket oldu. Geçen haftadan itibaren ülke şiddetli depremlerle sarsılmış, çığ felaketi olmuş, Verona yakınlarında Macar öğrencileri taşıyan bir otobüs kaza yapmıştı.