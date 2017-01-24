Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İtalya'da helikopter düştü

İtalya'nın orta kesiminde bulunan Abruzzo bölgesinde 6 kişiyi taşıyan bir helikopterin düştüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

RAI devlet televizyonundaki habere göre, Campo Felice yakınındaki kayak alanından aldığı yaralıyı taşıyan helikopter dağlık alana düştü.

İtalya Sivil Koruma Ajansı, helikopterin, ülkede geçen hafta meydana gelen depremlerin ardından düşen çığda yıkılan otelin enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılıp katılmadığının henüz belli olmadığını belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin dünkü çalışmasında otel enkazında bir cesede daha ulaşılmasıyla felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği, kayıp sayısının 22’ye düştüğü ifade edilmişti.

Hafta sonu yapılan çalışmalarda olayın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen enkazdan 11 kişi sağ çıkarılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Almanların Tiger tankını birebir kopyaladılar

Almanların Tiger tankını birebir kopyaladılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA