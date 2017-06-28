İtalya'da işsiz kalan temizlik işçisi kendini yaktı

İtalyan basınındaki haberlere göre temizlik işçisi olarak çalışan 46 yaşındaki Concetta Iolanda Candido, geçen Ocak ayından bu yana işsizdi. Devletten işsizlik ödeneği alabilmek için defalarca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (Inps) başvuruda bulunan Candido, ilk ödemesini geçen ay sonunda alabilmişti.

Geçmiş döneme ait işsizlik ödemelerini de alabilmek için başvuru yapan Candido bugün de bu başvurusunun sonucunu öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitti.

Öğlen saatlerinde Torino'daki Giulio Cesare Caddesi üzerindeki Sosyal Güvenlik Kurumu binasına giden Candido, bir süre sırada bekledikten sonra gişeye giderek memura başvurusunun sonucunun belli olup olmadığını sordu. Gişedeki görevlinin teknik işlemlerin biraz daha zaman alacağını söylemesi üzerine tartışma çıktı.

Görgü tanıklarının anlatımına göre tartışma sürerken Candido çantasından içinde alkol olduğu tahmin edilen iki şişe çıkardı ve şişeleri üzerine boşalttıktan sonra kendisini ateşe verdi.

Sırada bekleyen bir kişi, kurumda bulunan yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürürken olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağırıldı.

Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

"Kardeşimi kurtarmaya çalışan Müslüman gence teşekkür ederim"

Concetta Candido'nun bu sabah Facebook'ta, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gideceğini belirterek "Onlara günlerini göstereceğim" yazdı.

Kardeşi Giuseppe Candido, "Bu sabah Facebook'ta 'onlara gününü göstereceğini' yazmıştı ama aklında böyle bir şeyin olduğunu düşünemedim" dedi. Candido, kızkardeşinin bir gecede işsiz kaldığını ve bürokratik nedenlerle işsizlik maaşını almakta sıkıntı yaşadığını anlattı.

Giuseppe Candido ayrıca, kızkardeşine yangın tüpüyle müdahale eden kişinin Fas asıllı bir Müslüman olduğunu da belirterek "Diğer herkes uzaklaşırken yangın tüpünü alarak kardeşimi kurtarmaya çalışan o Müslüman gence teşekkür ediyorum" dedi.

Torino'da yaşanan olay İtalya'da sosyal güvence tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Aşırı sağcı Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini iktidardaki Demokratik Parti'yi suçladı.

İtalyan Solu partisinden Stefano Fassina da, "Aylardır işsizlik ödeneği alamayan işsiz bir kadının kendisini ateşe vermesi ülkemizin içinde bulunduğu durumun, iş imkanlarının kısıtlılığının yol açtığı dramın ve gittikçe daha geniş kitlelere yayılan umutsuzluğun bir göstergesidir" dedi. (Kaynak: BBC Türkçe)