İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içinde kaldı: 16 ölü, 40 yaralı
İtalya'nın Verona kentinde öğrencileri taşıyan otobüsün yaptığı kaza sonucu 16 kişi öldü 40 kişi yaralandı.
Reuters'ın geçtiği habere göre, Macar öğrencileri taşıyan otobüs Kuzey İtalya'da bir otoyolda alev alması sonucu 16 öğrenci hayatını kaybederken 40 kişininde yaralandığı öğrenildi. Polis yetkilileri otobüste çoğu öğrenci olmak üzere öğretmen ve veliler bulunmaktaydı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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