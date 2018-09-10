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İtalya'da Roma İmparatorluğu dönemine ait altın paralar bulundu

İtalya'daki Cressoni Tiyatrosu'nda Roma İmparatorluğu dönemine ait altın paralar bulundu. Kültür Bakanı Bonisoli, arkeolojik keşfi, 'İstisnai bir durumun da ötesinde, çığır açan tarihi bir an.' şeklinde değerlendirdi.

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İtalya Kültür Bakanı Alberto Bonisoli, ülkenin kuzeyinde Como'daki Cressoni Tiyatrosu'nda Roma İmparatorluğu dönemine ait altın paralar bulunmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bonisoli, "Benim için bu olay istisnai bir durumun da ötesinde, çığır açan tarihi bir an." dedi.

Arkeologlar da kazı alanında sadece testi içinde bulunan altınların olmadığını, içeride en az üç objenin daha belirlendiğini kaydetti.

Yetkililerden biri yaptığı açıklamada, "Bir anlığına kesinlikle bir altın külçe gördük ve iki obje daha ama şu an için sadece 4'er gramlık 27 altın parayı çıkardık. Altınlar, Honorius, 3. Valentinianus, 1. Leo ve Libius Severus dönemlerinde basılmış." diye konuştu.

Geçen hafta ülkenin Como'daki Cressoni Tiyatrosu'nda yürütülen arkeolojik kazı sırasında Roma İmparatorluğu dönemine ait yüzlerce altın para bulunmuştu. Köpüktaşından yapılmış bir testide bulunan altınlar, daha sonra Kültür Bakanlığının restorasyon laboratuvarına gönderilmişti. Arkeologlar ile restorasyon ve para uzmanları bulgular üzerinde inceleme yapmıştı.

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