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İtalya'da sel: 6 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Livorno kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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İtalya'nın Livorno kentinde şiddetli yağışların ardından bölgede sel meydana geldi. Yetkililer, aynı aileden 4 kişi olmak üzere toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Livorno Belediye Başkanı Filippo Nogarin, "Turuncu uyarı verilmesine rağmen yağışların bu kadar şiddetli olacağını ummuyorduk" dedi.

Piero Caturelli isimli bölge sakini ise, "İnanılmaz bir durum. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadık. Yağmur 22.00'de başladı ve sabaha kadar sürdü" dedi.

Livorno kentinde maddi hasar tespiti yapılacağı bildirildi. Öte yandan, Roma'da da görülmesi beklenen şiddetli yağmur için sel uyarısı yapıldı. 

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