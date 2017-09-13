İtalya'da Temsilciler Meclisi, , faşizm propagandası yapmayı suç sayan yasa tasarısını kabul etti

Koalisyon iktidarının büyük ortağı merkez soldaki Demokrat Partinin (PD) önerisiyle genel kurulda, faşizm ve bu rejimle özdeşlemiş kişilere yönelik sembollerin, ürünlerin üretim, dağıtım ve satış yoluyla propagandasının yapılmasını suç sayan yasa tasarısı oylandı.

630 sandalyeli mecliste 398 milletvekilinin katıldığı oylamada, 122'ye karşı 261 oyla tasarıya onay verildi. Oylamada 15 milletvekili ise çekimser kaldı.

Meclis genel kurulundan çıkan onay ile bir dönem faşizmle yönetilen ülkede tarihi bir adıma ramak kaldı. Çift kanatlı parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarı, üst kanat Senatodan da onay alırsa resmen yasalaşacak. Söz konusu tasarının yasalaşması durumunda, ülkede faşist lider Benito Mussolini'nin ölümünün ardından geçen 70 yılı aşkın sürenin ardından, faşist propagandayı kısıtlamada önemli bir aşama kaydedilecek.

Ülkede mevcut yasalar, eski faşist partiyi yeniden hayata geçirecek bir çaba görülürse ceza verilmesini düzenliyor. Son olarak kabul edilen tasarı ise Nazi partisinin imgelerini, faşist selamının yapılmasını, bunları internet ortamında da yasaklamayı ve buna dönük yeni birtakım cezaları öngörüyor.