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İtalya'daki çığ felaketinde 9 kişi kurtarıldı

Çığ düşen otelin enkazından kurtarılanların sayısı 9'a yükseldi, otelden bir kişinin daha cesedi çıkarıldı

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İtalya'nın orta kesiminde çarşamba günü meydana gelen depremlerin ardından bölgede düşen çığın altında kalan otel enkazından kurtarılanların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, dün enkaz altında hayatta olduğu tespit edilen 10 kişiden 2'si kadın 4'ünün daha bu sabah enkazdan çıkarılmasıyla kurtarılan kişi sayısının 9'a yükseldiği belirtildi. Söz konusu 10 kişiden 5'i dün kurtarılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında bir kadına ait cesedin bulunmasıyla felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı kaydedildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye yetkilisi Alberto Maiolo, "Enkaz ve kar altından bazı sinyaller alıyoruz. Bunları doğrulamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Pescara kentinin batısında çığ altında kalan Hotel Rigopiano'da 11'i çalışan 24'ü konuk olmak üzere 35 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Otel enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Roma'nın yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Gran Sasso Milli Parkı içinde bulunan Hotel Rigopiano'ya, çarşamba günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonucu çığ düşmüştü.

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