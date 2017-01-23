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İtalya'daki çığ felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi

İtalya'da çığ altındaki otelin enkazında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

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Ülkenin orta kesiminde, geçen çarşamba günü meydana gelen depremlerin ardından düşen çığ nedeniyle yıkılan otelin enkazında arama kurtarma çalışmaları ağır kış koşullarına rağmen aralıksız sürdürülüyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, arama-kurtarma ekiplerinin bugünkü çalışmasında enkazda bir kadın cesedine daha ulaşıldığı belirtildi.

Bugün bulunan cesetle felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken, kayıp sayısı 22’ye düştü.

Cuma, cumartesi ve pazar günü yapılan çalışmalarda olayın üzerinden uzun süre geçmesine karşın enkazdan 11 kişi sağ olarak çıkarılmıştı.

Bu arada, arama-kurtarma çalışmalarının 5. gününde bir de sevindirici gelişme yaşandı. Ekipler, enkazdan daha önce çıkarılan otelin köpeği Nuvola ile Lupo’nun sağ kalmayı başaran 3 yavrusuna ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 3 yavrunun sağ çıkarılması, arama- kurtarma ekipleri için moral oldu.

Öte yandan, dün Büyük Riskler Komisyonu’nun başta Campotosto barajı olmak üzere bölgedeki barajların son bir sene içerisindeki şiddetli sarsıntılar neticesinde yıkılma riskine dair yaptığı uyarıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından cevap geldi. Bakanlığın yazılı açıklamasında barajların rutin kontrollerinin yapıldığı ve riskli durum tespit edilmediği aktarıldı.

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