İtalya’daki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi

İtalya’da Bologna Havalimanı yakınlarındaki Bologna'da A1 otoyolunu A14'e bağlayan Casalecchio'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye yükseldiği belirtildi. Olayda yaralanan 70 kişiden 14 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bologna Polis Merkezi’nin bildirdiğine göre otoyolda kazaya karışan araçlarda da küçük patlamalar oldu.