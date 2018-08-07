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İtalya’daki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi

İtalya’nın Bologna Havalimanı yakınlarında bir otoyolda yaşanan kaza sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısının 2’ye yükseldiği, 70 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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İtalya’da Bologna Havalimanı yakınlarındaki Bologna'da A1 otoyolunu A14'e bağlayan Casalecchio'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye yükseldiği belirtildi. Olayda yaralanan 70 kişiden 14 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bologna Polis Merkezi’nin bildirdiğine göre otoyolda kazaya karışan araçlarda da küçük patlamalar oldu.

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