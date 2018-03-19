Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İtalyan polisi PKK'lıların taşkınlık yapmasına izin vermedi, sert müdahalede etti

İtalya'nın başkenti Roma'da terör örgütü PKK'nın sempatizanları gösteri düzenledi. İtalyan polisi göstericilerin taşkınlık yapmasına izin vermeyerek sert müdahalede bulundu.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de başlattığı operasyonun 58. gününde ilçe merkezine girerek, bölgeyi tamamen ele geçirildi.

Operasyonun başladığı ilk günden itibaren başarılı bir şekilde ilerleyen TSK ve ÖSO güçleri 3622 teröristi etkisiz hale getirirken, teröristlerin yandaşları da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde gösteri düzenliyor.

POLİS TAŞKINLIĞA İZİN VERMEDİ

İtalya'nın başkenti Roma'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için toplanan gruba güvenlik güçleri sert müdahale etti. Taşkınlık çıkarmak isteyen terör yandaşları polis tarafından coplanarak dağıtıldı.

Kaynak: ENSONHABER

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütünün tuzakladığı binada patlama: 11 ölü

Terör örgütünün tuzakladığı binada patlama: 11 ölü

Afrin zaferinden tarihi kareler

Afrin zaferinden tarihi kareler

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA