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İtalya'nın kabul etmediği sığınmacılardan 78'i Fransa'ya geldi

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, İtalya'nın ülkesine kabul etmediği sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Aquarius isimli gemisindeki sığınmacılardan 78'inin ülkesine geldiğini bildirdi.

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Collomb, yaptığı yazılı açıklamada, Aquarius adlı gemide bulunan sığınmacılardan 78'inin Fransa'ya ulaştığını belirtti.

Sığınmacıların, ülkenin 3 farklı bölgesindeki sığınmacı kabul merkezlerine yönlendirileceğini ifade eden Gerard Collomb, sığınmacıların ağırlıklı olarak Sudan ve Eritreli olduğunu bilgisini paylaştı.

İtalya, geçen ay 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Aquarius isimli gemisine limanlarına yanaşma izni vermemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İtalya'nın bu davranışını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" diye nitelemesi ve partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün İtalya'nın göç politikası hakkında "mide bulandırıcı" ifadelerini kullanması, iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Collomb, geçen hafta sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline'a ait gemideki sığınmacılardan 52'sinin de Fransa'ya geldiğini bildirmişti.

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