İtalya’nın Ventotene adasının Belediye Başkanı mültecilere ‘adaya gelin’ çağrısı yaptı

İtalya’nın Ventotene adasının Belediye Başkanı Gerardo Santomauro, nüfusun azalması ve yaşlanması nedeniyle adanın terk edilmiş hale gelmesini önlemek için mültecilere ‘adaya gelin’ çağrısı yaptı.

Santomauro, ülkede göçmen karşıtı söylemlerin daha sık duyulur hale geldiği bir dönemde bu çağrının örnek olabileceğini söyledi.