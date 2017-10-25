İtalya'yı karıştıran Yahudi karşıtı gönderme

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Anne Frank'in fotoğrafına fotomontaj ile Roma forması giydirilmiş görsellerin Olimpiyat Stadı'nın duvarlarına yapıştırılması olayına karışan 15 taraftarın görüntüleri stat güvenlik kameralarından tespit edildi.

Söz konusu 15 taraftar arasında iki çocuğun bulunduğu kaydedildi.

Bu arada, ülkede büyük tepki çeken olay dolayısıyla, ligin 10. haftasının açılış maçında dün Inter ile Sampdoria karşılaşırken maç öncesi seremonide Inter takım kaptanı Mauro Icardi'ye Anne Frank'in günlüğünden hediye edildi.

Ligin 9. haftasında geçen pazar günü Cagliari'yi konuk ettiği maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lazio'da galibiyet coşkusu, taraftarının yaptığı bu hareketle gölgede kalmıştı.