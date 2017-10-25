İtalya'yı karıştıran Yahudi karşıtı gönderme
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun fanatik taraftarlarının, ezeli rakipleri Roma'ya İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Nazi toplama kampında ölen ve günlüğüyle ünlenen genç Yahudi kızı Anne Frank'in fotoğrafıyla hakarette bulunması olayına karışan 15 kişinin tespit edildiği bildirildi.
- AA
İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Anne Frank'in fotoğrafına fotomontaj ile Roma forması giydirilmiş görsellerin Olimpiyat Stadı'nın duvarlarına yapıştırılması olayına karışan 15 taraftarın görüntüleri stat güvenlik kameralarından tespit edildi.
Söz konusu 15 taraftar arasında iki çocuğun bulunduğu kaydedildi.
Bu arada, ülkede büyük tepki çeken olay dolayısıyla, ligin 10. haftasının açılış maçında dün Inter ile Sampdoria karşılaşırken maç öncesi seremonide Inter takım kaptanı Mauro Icardi'ye Anne Frank'in günlüğünden hediye edildi.
Ligin 9. haftasında geçen pazar günü Cagliari'yi konuk ettiği maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lazio'da galibiyet coşkusu, taraftarının yaptığı bu hareketle gölgede kalmıştı.
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