İzetbegoviç: Sonuç, Türkiye'yi daha güçlü kılacak

İzetbegovic, başkent Saraybosna'da katıldığı bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki halk oylamasını da değerlendirdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandıkta 'Evet' çıkmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren İzetbegovic, halk oylamasının son 10 yılda bazı konularda muhalif olan kesim tarafından da desteklendiğine işaret etti.

Boşnak lider, Türk halkını çıkan sonuç dolayısıyla tebrik ederek, "Sonuç, Türkiye'yi istikrara götürecek ve bölgede daha güçlü kılacak" dedi.

Türkiye'nin, bölgesinde istikrar sağlayıcı ve olumlu bir rol üstlendiğini vurgulayan İzetbegovic, Türkiye'de güçlü bir liderliğin bulunmasının olumlu olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.