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İzlanda'da hükümet düştü

İzlanda Devlet Başkanı Gudni Th. Johannesson, hükümetin düşmesinin ardından Başbakan Bjarni Benediktsson'un istifasını kabul etti.

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Benediktsson, bugün kendisi ve diğer partilerin liderleriyle bir araya gelen Johannesson'un, sunduğu istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Bjarni Benediktsson ayrıca, ülkede parlamento seçimlerinin muhtemelen 4 Kasım'da düzenleneceğini de açıkladı.

İzlanda'da, koalisyon ortaklarından Parlak Gelecek Partisi'nin, 9 aydır görevde olan koalisyondan çekildiğini açıklamasının ardından merkez sağ hükümeti düşmüştü.

Benediktsson'un babası Benedikt Sveinsson'un, pedofiliden hüküm giyen birinin aklanması için girişimde bulunduğuna yönelik iddiaların ardından hükümetin küçük ortağının koalisyondan çekilme kararı aldığı bildirilmişti.

Ülkede ocak ayında, merkez sağ Bağımsızlık Partisi, liberal Reform Partisi ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı Parlak Gelecek (Bright Future) Partisi'nin bir araya gelmesiyle oluşan üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.

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