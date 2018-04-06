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Japon anime yapım şirketi Studio Ghibli'nin kurucularından Takahata hayatını kaybetti

Japon anime yapım şirketi Studio Ghibli'nin kurucu ortaklarından Isao Takahata'nın öldüğü bildirildi.

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Kyodo ajansının haberine göre, Studio Ghibli'yi, Toshio Suzuki, Yasuyoshi Tokuma ve ünlü animatör Hayao Miyazaki ile 1985'te kuran Takahata, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Studio Ghibli'den yapılan açıklamada, Tokyo'da bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören Takahata'nın, dün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gökteki Kale, Komşum Totoro, Küçük Cadı Kiki, Ruhların Kaçışı gibi anime filmleriyle tanınan Studio Ghibli, anime ve animasyonlarını halen elle çizilmiş mangalar (çizgi roman) üzerinden üretiyordu.

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