Japon vatandaşı Kuzey Kore'de gözaltına alındı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, yabancı bir turizm firmasının organize ettiği turla ülkeyi gezen 30'lu yaşlarındaki Japon vatandaşı ülkenin batısındaki liman şehri Nampo'da gözaltına alındı.

Japon Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, şahsın ülkeye gittiğinden haberdar olup olmadıklarına dair yorum yapmaktan kaçındı.

Bu kişinin ne için gözaltına alındığı bilinmiyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Singapur ve İran gezileri dönüşünde Pekin Havalimanında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Gözaltı olayının, son dönemde Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-u arasında, 1970'lerde ve 80'lerde Kuzey Kore'ye kaçırılan Japon vatandaşlarının akıbetinin görüşüleceği zirve yapılmasına ilişkin fikir alışverişlerinin yapıldığı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Olayın böyle bir zirvenin gerçekleştirilmesini zorlaştıracağı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore 1999 yılında bir Japon gazeteciyi casusluk suçlamasıyla tutuklamış ve 2 yıl hapiste tutmuştu.

Japonya'nın 1970 ve 1980'lerde kaçırıldığını iddia ettiği vatandaşlar, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri. Japonya vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğuna inanıyor. Pyongyang yönetimi bu kişileri, Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmeleri ve bu görevlilere kendilerine Japon süsü vererek casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore, 2002’de başkent Pyongyang’da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970’li ve 1980’li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi bu kişilerden 5’inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.