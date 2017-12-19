Japonya, ABD'nin 'Aegis Füze Savunma Sistemi'ni alıyor

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu olan NHK'nın bildirdiğine göre konuyla ilgili karar kabine toplantısında alındı.

Bu kıyı savunma sistemlerine entegre edilecek olan yeni nesil takip füzelerinin Japonya ve ABD tarafından ortak gerçekleştirilen çalışmayla geliştirildiği belirtildi.

Her bir savunma sisteminin yaklaşık 888 milyon dolarlık maliyetine karşılık bu sistemlerin teknik ayrıntıları ve temel dizaynlarını karşılayabilmek için Japonya hükümetinin 2018 finansal taslak bütçesinde 30 milyon dolarlık ek bir artışa gideceği aktarıldı.

Haberde ayrıca kıyı savunma sistemlerinin 2023 itibariyle faaliyete geçmesinin öngörüldüğü bildirildi.