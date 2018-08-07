Japonya açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Japonya'da merkez üssü Ofunato kentinin 243 kilometre doğu açıkları olan depremin denizin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmayan depremle ilgili tsunami uyarısı da yapılmadı.

Kentte, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, tsunami felaketine yol açmış, 18 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.