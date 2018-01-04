Japonya Başbakanı Abe: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük tehdit

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore halkının zenginleştirilmesi için birtakım politika değişikliğine gidilmesi gerektiğini söyledi.

Japonya'nın ABD ve Güney Kore ile birlikte yürütülen politikalarda elinden gelen çabayı gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade eden Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pyongyang'ın nükleer programının sonlandırılması için gerekli baskı yapılmaya devam edecektir." dedi.

Yılın özellikle bu soğuk dönemlerinde Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirten Abe, "Eğer Kuzey Kore liderlerinin politikalarında bir değişim olursa, gayretli Kore halkı ve bereketli yer altı kaynakları sayesinde ülke kısa zamanda refaha ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin nükleer programının tehlikelerine değinen Abe, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, ulusal güvenliğimiz için en büyük tehdit Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarıdır." dedi.

Japonya Başbakanı Abe, iki yıl aradan sonra Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleştirilen görüşmeye değinmedi.