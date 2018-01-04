Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya Başbakanı Abe: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük tehdit

Japonya Başbakanı Abe, Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili olarak, 'İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulusumuz için en büyük tehdittir.' ifadelerini kullandı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore halkının zenginleştirilmesi için birtakım politika değişikliğine gidilmesi gerektiğini söyledi.

Japonya'nın ABD ve Güney Kore ile birlikte yürütülen politikalarda elinden gelen çabayı gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade eden Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pyongyang'ın nükleer programının sonlandırılması için gerekli baskı yapılmaya devam edecektir." dedi.

Yılın özellikle bu soğuk dönemlerinde Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirten Abe, "Eğer Kuzey Kore liderlerinin politikalarında bir değişim olursa, gayretli Kore halkı ve bereketli yer altı kaynakları sayesinde ülke kısa zamanda refaha ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin nükleer programının tehlikelerine değinen Abe, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, ulusal güvenliğimiz için en büyük tehdit Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarıdır." dedi.

Japonya Başbakanı Abe, iki yıl aradan sonra Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleştirilen görüşmeye değinmedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Evini samandan yaptı

Evini samandan yaptı

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA