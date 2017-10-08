Japonya Başbakanı Abe: Müzakereler Kuzey Kore'ye zaman kazandırıyor

Japonya parlamentosu seçimlerine sayılı günler kala, siyasi parti liderleri bir televizyon programında bir araya geldi. Kuzey Kore'nin nükleer teknoloji araştırmalarından vazgeçeceğine yönelik geçmiş sözlerini tutmakta başarısız olduğunu söyleyen Abe, "Diyalog sürecinden faydalanarak kendi nükleer teknolojilerini geliştirmek adına zaman kazandılar." dedi.

Gelinen noktada, Kuzey Kore'nun nükleer kapasitesinin ulaştığı seviyenin ortada olduğunu belirten Abe, "Tekrar aldatılabilecek durumda değiliz. Bu anlamda ABD hükümetinin masadaki bütün opsiyonlarla uyguladığı baskıyı kesinlikle sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Abe, 28 Eylül'de parlamentonun alt meclisini feshetmiş ve erken seçime gidileceğini açıklamıştı. 22 Ekim tarihinde yapılacak parlamento seçimlerinin en önemli gündem maddesini Kuzey Kore oluşturuyor.