Japonya: Kuzey Kore sarin gazı başlıklı füze üretti
Japonya Başbakanı Shinzo Abe parlamento toplantısında yaptığı açıklamada, 'K. Kore modernize edilmiş sarin sinir gazı ile donatılmış füze üretme kapasitesine sahip olabilir' dedi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe parlamento toplantısında yaptığı açıklamada, "K. Kore modernize edilmiş sarin sinir gazı ile donatılmış füze üretme kapasitesine sahip olabilir" dedi.
Sarin sinir gazının nükleer füzelere entegre edildiğini belirten Abe, K. Kore'nin bugün bir füze denemesi daha yapacağını iddia etti.
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