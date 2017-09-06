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Japonya: Kuzey Kore'nin mevcut siyasetle bir geleceği olamaz

Japonya Başbakanı Abe, Kuzey Kore'nin mevcut siyasetini devam ettirmesi durumunda doğuda bir geleceğinin olamayacağını belirtti.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Japonya Başbakanı Abe, Kuzey Kore ile ilgili düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
 
Başbakan Abe, "Kuzey Kore'nin mevcut siyasetini devam ettirmesi durumunda doğuda herhangi bir geleceği olamaz. Öncelikli olarak bunu anlamaları gerekir" ifadelerine yer verdi.
 
Abe Japonya'nın ve Rusya'nın uluslararası toplumla beraber bu konu üzerinde yoğun çaba sarf ettiğini de sözlerine ekledi.
 
Aynı zamanda Güney Kore lideri Rusya Devlet Başkanı Putin ile düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore'nin bölgenin emniyetini sarsacak hareketlere devam etmesi durumunda bir geleceğinin olmadığını belirtmişti. 

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