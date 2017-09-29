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Japonya Savunma Bakanı: Kuzey Kore 10 Ekim'de provokasyonda bulunabilir

Japonya Savunma Bakanı 10-18 Ekim tarihlerine dikkat çekerek, Kuzey Kore'nin bu tarihler arasında bir provokasyon gerçekleştirebileceğini söyledi.

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Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera yaptığı açıklamada 10 Ekim'in Kuzey Kore için kritik bir gün olduğunu belirterek, Pyongyang yönetiminin provokasyonda bulunabileceği uyarısında bulundu.
 
Kuzey Kore Komünist Partisi'nin kuruluş yıldönümüne dikkat çekenBakan Onodera, aynı zamanda Japonya'da da seçim kampanyalarının başlayacağı gün olduğunu belirtti.
 
Pyongyang yönetiminin füze denemelerinin önemli günlere denk geldiğini belirten Onodera, 18 Ekim'de de Çin'in önemli komünist partisinin Kongre başlangıcı olduğu detayını verdi.
 

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