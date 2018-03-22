Japonya: Suudi Arabistan Ortadoğu'nun istikrar ve refahının anahtarıdır

Suudi Arabistan merkezli Shark al Awsat gazetesine konuşan Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Suudi Arabistan'a çok sayıda ziyaret düzenledğini ve ikili ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'nun istikrar ve refahının anahtarı olduğunu belirten Kono, Riyad yönetiminin reformcu prensi Muhammed bin Selman'ı büyük bir ilgi ile izlediğini ifade etti.

Japonya'nın Suudi Arabistan'ın kalkınma planlarını desteklediğini söyleyen bakan bu amaçla Riyad'ın 2030 Vizyonu programında stratejik ortaklık kurma kararı aldıklarını açıkladı.

"SURİYE'Yİ YENİDEN İNŞA ETMEYE HAZIRIZ"

Suriye'de savaşan tüm taraflara ateşkes çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı Kono, ülkesinin Suriye, Irak ve komşu ülkelerine 220 milyon dolar yardımda bulunduğu belirtti.

Kono, 2. Dünya Savaşı sonrası ülkesinin yeniden inşa edildiğini ve bu alanda tecrübesinin olduğunu bundan dolayı Suriye'nin fiili olarak yeniden inşa edilmesi için hazır olduklarını söyledi.