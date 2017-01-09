Japonya ve G.Kore arasındaki heykel gerginliği büyüyor

Yerel medyada yer alan haberlerde, önce Japonya'nın Busan Konsolosu Yasuhiro Morimoto'nun, hemen ardından Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine'nin ülkelerine döndüğü belirtildi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, hafta sonu bir televizyon kanalına verdiği röportajda, konuyla ilgili geçen yıl iki ülke arasında varılan anlaşmayı anımsatarak Güney Kore'ye bu anlaşmaya saygı duyma çağrısı yaptı.

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore'nin Erdemli Partisinden milletvekili Choung Byoung-gug, Abe'nin dar görüşlü tutumunun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın önceliğinin Japonya'nın para ödemesi olmadığını, Tokyo yönetiminin içtenlikle özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Choung, heykelin hükümet tarafından konsolosluk önüne konulmadığına dikkati çekti.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, cuma günü heykelin, Japon Konsolosluğu önüne konulmasını "son derece üzücü" olarak niteleyerek ülkenin Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine ile Busan Başkonsolosunun geri çağrılacağını açıklamıştı.

Japon ordusunun İkinci Dünya Savaşı sırasında köle olarak kullandığı Güney Koreli kadınları temsil eden heykel, geçen ay sonunda aktivistler tarafından Güney Kore'nin güneyinde yer alan ve Japonya'ya en yakın liman kenti olan Busan'daki konsolosluk önüne konulmuştu. Polis tarafından kaldırılan heykel, "toplumsal baskı" endişesiyle yerel hükümetin kararıyla yeniden konsolosluk binası önüne yerleştirilmişti.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde geçmişte köle yapılan kadınların terapisi, duygusal yaralarının sarılabilmesi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize etmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yılları arasında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerleriyle cinsel ilişkiye zorlanmıştı. Savaş yıllarında Japon askerler tarafından köle olarak kullanılan Güney Koreli kadınlardan çok azı hayatta bulunuyor. Fondaki para, Güney Kore hükümetinin tespit ettiği 238 kadından hayatta olan 40'ı ve geri kalanlarının aileleri arasında paylaştırılacak.

Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida'nın Güney Kore'ye aralık ayındaki ziyareti sırasında varılan anlaşmada, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin, köle olarak kullanılan kadınlardan genel olarak özür dilemesi ve Japonya'nın mağdurlara tazminat ödemesi öngörülmüştü.