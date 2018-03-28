Güney Kore Dışişleri Bakanlığı: Hükümet, Kim Jong-un'un, Çin ziyaretinden ve Çinli liderlerle yaptığı görüşmelerden memnuniyet duyuyor

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore ile Çin liderleri arasında gerçekleşen beklenmedik ziyaretin ardından, Pyongyang yönetimiyle yapılan herhangi bir görüşmenin ülkenin nükleer silah programını bitirmesi gerektiğini belirtti.

Abe, parlamentodaki bir komitede yaptığı açıklamada, Japonya'nın, Çin'den konuyla ilgili bir ayrıntılı bir açıklama almak istediğini söyledi.

Şinzo Abe, "Şu anda daha çok Kuzey Kore tarafının görüşme çabası içinde olduğu bir durum içindeyiz. Önemli olan, Kuzey Kore'nin, tamamen ve geri dönüşü olmayan bir şekilde nükleer ve füze programlarından vazgeçmesi." dedi.

Japonya Hükümet Sözcüsü, Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga da somut adımlar atana kadar Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Kore, Kim Jong-un'un Çin ziyaretinden memnun

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki son görüşmeyi memnuniyetle karşıladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet, Kim Jong-un'un, pazar gününden çarşamba gününe kadar süren Çin ziyaretinden ve Çinli liderlerle yaptığı görüşmelerden memnuniyet duyuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Hükümet, Koreler arası ve Kuzey Kore-ABD zirvelerinden önce, Kim tarafından gerçekleştirilen Çin ziyaretinin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınmasına ve barışın tesisine katkıda bulunacağını umuyor." ifadesi kullanıldı.

Kim Jong-un'un Çin ziyareti

Şinhua ajansı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 25-28 Mart'ta Çin'e resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kim'in Çin ziyareti sırasında Şi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile ayrı ayrı yapacağı liderler zirvelerine ilişkin konuların görüşüldüğü aktarılmıştı.

Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasının değişmez tavırları olduğunu söyleyerek Kuzey ve Güney Kore ilişkilerinin karşılıklı barış ve iş birliği ilişkisi düzlemine getirmeye yönelik kararlığını vurgulamıştı. Kim, Güney Kore ve ABD liderleri ile bir araya gelerek diyalog kurmaya hazır olduğunu dile getirmişti.

Çin lideri Şi de Pyongyang yönetiminin sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözme konusunda ortaya koyduğu iradeyi takdir ettiklerini belirterek Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, bölgede barış ve istikrarın korunması amacıyla yapıcı ve aktif rol oynamayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Kim'in Çin ziyareti, aynı zamanda göreve başladığı 2011'den bu yana yaptığı ilk yurt dışı ziyareti oldu.