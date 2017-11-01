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Japonya'da Abe yeniden başbakanlığa seçildi

Japonya'da 22 Ekim'de yapılan genel seçimin galibi olan Liberal Demokratik Parti lideri Şinzo Abe yeniden başbakanlığa seçildi.

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Kyodo ajansının haberine göre, partisi parlamentonun alt kanadının üyelerinin belirlendiği seçimden zaferle çıkan Abe, Diet adı verilen mecliste düzenlenen özel oturumla yeniden başbakanlığa getirildi.
 
Abe'nin yeni hükümette bir önceki kabine üyelerinin hepsini tutması bekleniyor.
 
Japonya'da, eylül ayında feshedilen Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek üzere yapılan genel seçimde Abe liderliğindeki Liberal Demokratlar, parlamentonun alt kanadında üçte iki çoğunluğu elde etmişti.
 
Ülkede parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı. Japonya Parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.
 

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