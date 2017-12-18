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Japonya'da atom bombası kurbanlarıyla ilgili karar

Japonya'da mahkeme, devletin belirlediği alanın dışında oldukları için 387 kişinin hibakuşa (bombadan etkilenenler) olamayacağına karar verdi.

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Japonya'da mahkeme, İkinci Dünya Savaşı'nda Nagazaki'ye atom bombası atıldığında resmi olarak belirlenen alanın dışında bulunan 387 kişinin atom bombası kurbanı olmadığına hükmetti.

Kyodo'nun haberine göre, 1945'te Nagazaki'ye atom bombası atıldığında 12 kilometre çapındaki bölgede bulunan 387 kişi, hibakuşa (bombadan etkilenenler) olarak tanımlanma başvurusunda bulundu.

Mahkeme, davacıların, devletin belirlediği doğudan batıya 7 kilometre, kuzeyden güneye 12 kilometre uzunluğundaki oval alanda bulunmadıkları gerekçesiyle hibakuşa olarak nitelenemeyeceklerine karar verdi.

Hibakuşa olarak tanımlanmayan ancak bombanın etkilediği 12 kilometre çapındaki alanda bulunan bu kişiler, resmi olarak "bombayı deneyimleyenler" olarak tanımlanıyor.

Nagazaki'de bu şekilde tanımlanan 6 bin 278 kişi yaşıyor.

Devlet hibakuşalara sağlık yardımını da içeren kapsamlı bir tazmin sağlarken bu kişilere sağlamıyor.

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