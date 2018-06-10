Japonya'da hızlı trende bıçaklı saldırı: 1 ölü

Kyodo ajansının haberine göre, "hüsrana uğramış" hissettiğini söyleyen 22 yaşındaki işsiz genç İçiro Kojima, dün gece başkent Tokyo'dan Şin-Osaka istasyonuna giden hızlı trende yakınındaki üç kişiyi rastgele bıçakladı. Bıçaklanan 38 yaşındaki erkek yolcunun hayatını kaybettiği, 20'li yaşlardaki iki kadının yaralandığı, Kojima'nın, Odawara istasyonunda gözaltına alındığı belirtildi. Olay sırasında trende 880 yolcunun bulunduğu kaydedildi.