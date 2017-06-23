YPG'ye katılan Japon terörist yurttaşlıktan atıldı

Türkiye'de kanlı terör saldırıları düzenleyen hain terör örgütü PKK, dünyada DAEŞ ile mücadele bahanesiyle propaganda yürütüyor.

Son olarak ortaya çıkan görüntülerde, Japonya vatandaşı bir kişinin de YPG'ye katıldığı görülmüştü. Terör saflarına katılan Japon'un "Reşid Japonya" kod adını aldığı belirtilmişti.

JAPON TERÖRİST VATANDAŞLIKTAN ATILDI

Japonya’nın, bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Japon teröristi vatandaşlıktan çıkardığı iddia edildi.

AVRUPA TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKIYOR

Başta Almanya, Hollanda, Fransa ve Avusturya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi terör örgütü PKK-YPG’ye sahip çıkıyor. Terör örgütü liderlerini sarayda ağırlayan sözde dost ülkeler, terör yandaşlarının sokaklarında örgüt propagandası yapmasına sesini dahi çıkarmıyor.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, PYD’nin sözde lideri Salih Müslim’i Paris'te Elysee Sarayında ağırlamıştı.

ABD’NİN PYD/YPG’YE SİLAH DESTEĞİ

Türkiye ABD'nin NATO'da müttefiki. Terör örgütü DAEŞ ile mücadele meşru devletlerle işbirliği yapmak yerine terör örgütlerine destek sağlıyor. DAEŞ ile savaşmayı bahane eden ABD, yıllardır Türkiye’de birçok askerimizin, vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG’ye silah ve mühimmat desteği sağlıyor. (haber7)