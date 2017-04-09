Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

John McCain'dan Özgür Suriye Ordusu açıklaması

ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Başkanı John Mc Cain, Başkan Donald Trump’ın yeni bir Suriye stratejisiyle, Özgür Suriye ordusunu yeniden canlandırılarak desteklenmesi ve uçuşa yasak güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini söyledi.

  • İHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

John Mc Cain, CNN International'a yaptığı konuşmada, Rusların Halep'te hastaneyi bilerek bombaladıklarını, vuracakları yere önce dron gönderip kesin yer tespit yapıp sonra bombaladıklarını söyledi. Mc Cain, "Ben Özgür Suriye ordusunun kalan kısmını eğitmeyi silahlandırmayı tamamlamamız gerektiğine inanıyorum. Mülteciler için de varil bombalarının atılmadığı güvenli bölge oluşturulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Mc Cain, ABD'nin Suriye'ye müdahale etmemesi durumunda da yüz binlerce insanın varil bombaları ile ölmeye devam edeceğini ileri sürdü. Beşir Esed’in Amerikan orduları tarafından devrilmeyeceğini, Esed'in, eğitilen ve teçhiz  edilen güvenli bölgedeki Özgür Suriye ordusu tarafından devrileceğini söyleyen Mc Cain, "Esed Suriyeliler tarafından değil, Rusya ve İran tarafından iktidarda kalmaya devam ediyor. Bir hava alanının vurulması yetersiz. Şimdi tepkilere bakalım. Suriye'nin askeri hava üssünün bombalanması doğru bir şeydi fakat yapılacak ilk işti" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yaşlı adam trenin önüne atladı

Yaşlı adam trenin önüne atladı

Görenleri şoke eden optik illüzyonlar

Görenleri şoke eden optik illüzyonlar

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Hurdaya dönen lüks otomobiller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA