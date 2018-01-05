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Johnson ile Tillerson telefonda İran meselesini görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam  gerçekleşen görüşmede ikilinin İran, Kuzey Kore, Suriye ve Yemen'deki gelişmeleri  konuştuğu kaydedildi.
 
Johnson ile Tillerson'ın İran ve bölgedeki protestolara ilişkin  "derinlemesine yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği" aktarılan açıklamada, "İkili,  ifade özgürlüğü hakkının önemi üzerinde de hemfikir olduklarını bildirdi. İkili  ayrıca İran'daki insan haklarının, gösteriler yönetilirken ve durum yakından  takip edilirken de tamamıyla saygı duyulması gerektiğini bildirdi." ifadelerine  yer verildi.
 
Açıklamada, görüşmede Johnson'ın, ülkesinin İran'ın nükleer  anlaşmasına yönelik bağlılığının yanı sıra İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu  eylemleriyle ilgilenilmesi konusunda ortakları ve müttefikleriyle çalışmaya devam  ettiğini yinelediği duyuruldu.
 
İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Ortadoğu krizinde ise  ikili, Yemen'de siyasi bir çözüme varılmasını amaçlayan süreci ilerletmenin  önemini ele alırken, Suriye'de de siyasi sürecin tekrardan canlandırılması  ihtiyacını görüştü. (Bakanlar) Ayrıca, yasa dışı nükleer programını sona erdirmek  üzere Kuzey Kore üzerindeki baskıların sürdürülmesinde de mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

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