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Johnson'dan Rusya'ya uluslararası koalisyona katılma çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'ya 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a verdiği desteği çekme ve ABD öncülüğündeki uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyona katılma' çağrısı yaptı.

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Sunday Telegraph gazetesi için bir makale kaleme alan Johnson, "Rusya, Suriye'deki stratejik çıkarlarını korumak için, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile daha yapıcı ilişkiler geliştirme beklentisiyle ve Batı'nın Suriye'yi yeniden inşa edeceğini bilerek uluslararası koalisyona katılabilir. Bunun karşılığında Rusya, gerçek bir ateşkes tesis etmeyi, kimyasal silahların ve varil bombalarının kullanımına son vermeyi ve Suriyelileri 'Esed tiranlığından kurtaracak' bir siyasi çözüm üretmeyi taahhüt etmeli" ifadelerini kullandı.

'YAŞANAN SON KRİZ RUSYA İÇİN BİR FIRSAT'

Suriye'deki son krizin Rusya için bir fırsat olduğunu da savunan Johnson, Moskova için akla yatkın bir anlaşma yapmanın vaktinin geldiğini kaydetti.

Hafta içinde İtalya'nın Lucca kentinde gerçekleştirilen G7 zirvesi sonrasında İtalyan Rainews24 televizyonuna konuşan Johnson, "G7 Dışişleri Bakanları toplantısında genel anlamda verilen sinyal Moskova'nın kendi halkını zehirleyen ve Rusya'nın adına zarar veren Esad hükümetinin kanlı rejiminin yanında olmakla, dünyayı Esad tiranlığından kurtarıp savaşın yaralarını saracak yeni bir gelecek ve kapsamlı bir süreç arasında seçim yapması yönündeydi" demişti.

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