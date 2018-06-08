Jülide Sarıeroğlu: Yine yüzde 7,4'lük bir büyüme rekoruna imza attık. G-20, Avrupa Birliği, OECD ülkeleriyle kıyasladığımızda şu an dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden biri konumuzdayız

Sarıeroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile birlikte, Adana'da bir otelde düzenlenen Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Milli İstihdam Seferberliği'nin saha çalışmalarını 01 Adana'dan başlattıklarını söyledi.

Seferberliğin ikinci fazının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Sarıeroğlu, iş dünyası temsilcileriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlerine koyduğu "artı 2 istihdam" hedefine 2018 yılı sonunda ulaşarak Türkiye'nin bu konuda yine rekor kıracağını umduğunu dile getirdi.

Öncelik ve hedeflerinin istihdam olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Milli İstihdam Seferberliği ile ilgili 2017 yılında hem çok önemli düzenlemeler hayata geçirildi hem de çok önemli başarılara imza atıldı. 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişiminin ardından yerimizde başka bir ülke olsaydı ayağa kalkmasının, yol yürümesinin mümkün olmadığı hasarlara sebep olabilecek ağır bir sürecin ardından biz Türkiye işverenleriyle, işçileriyle, siyasetçileriyle birlikte, birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışarak, o sürecin ülkemiz açısından hasarsız şekilde atlatılmasını sağladık. Böylesine bir sürecin ardından büyüme rekorlarımızı kırmaya devam ettik. Başlattığımız Milli İstihdam Seferberliği ile birlikte 1,5 milyon ek istihdam sağladık. Bu sürecin ardından ortaya koyduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da aralık ayında kamuoyuyla paylaşılan, iki ay önce Mecliste yasalaşan ve uygulamaya başlayan yeni teşviklerimizle iş dünyamızın istihdam yaratma konusunda imkanları zorlayacağı, imkanlar oluşturma konusunda onları cesaretlendirecek yenilikçi bakış açılarını içeren yeni teşviklerimizle, hedeflerimizle inşallah yolumuza devam edeceğiz."

"Dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden biri konumundayız"

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin 16 yıldır çalışma hayatı anlamında bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

Dünya ülkeleriyle kıyaslandığında, bir ülkenin nüfusuna denk gelecek şekilde istihdam ve iş gücü artışları sağladıklarını belirten Sarıeroğlu, "Bugün Türkiye 81 milyon nüfusuyla, 28 milyona ulaşmış istihdamıyla, 31 milyona ulaşmış iş gücüyle Türkiye'nin en önemli insan kaynağı anlamında insan sermayesi ülkeleri konumunda. Son 10 yıla baktığımız zaman, yaklaşık 7,5 milyonluk istihdam sağlamışız. Bunun yarısından fazlasının kadın olması da bizim açımızdan çok önemli, pozitif bir durum. Başka ülkelere baktığımızda istihdam azalışlarının olduğunu, Avrupa Birliği'nin 510 milyonluk nüfusuna baktığımız zaman, bizim 81 milyonluk nüfusumuzla kıyasladığımız zaman AB ülkelerinin G-20 ülkelerinin performansını solda bırakan, güçlü bir istihdam artış performansı sağlamış durumdayız. Yine yüzde 7,4'lük bir büyüme rekoruna imza attık. G-20, Avrupa Birliği, OECD ülkeleriyle kıyasladığımızda şu an dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden biri konumuzdayız. Attığımız güçlü adımlarla, ortaya koyduğumuz kararlı politikalarla, kapsayıcı, sürdürülebilir, dengeli büyüme performansımızın 2018 yılında da sürmesi konusunda her türlü önlemimizi almış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüme performansının istihdam dostu olmasının önemine işaret eden Sarıeroğlu, bu sürecin yine güçlü şekilde devam edeceğine inandığını söyledi.

Sarıeroğlu, kadınların iş gücüne katılım oranını son 10 yıl içinde en fazla artıran ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl için "artı 2 istidam" dediğini hatırlatan Sarıeroğlu, tüm iş dünyası temsilcilerinin bu sürece güçlü şekilde destek vereceğini gördüklerini ifade etti.

Şubat ayı iş gücü verilerine değinen Sarıeroğlu, "Bu sene şubat ayında, geçtiğimiz şubattan bu şubata kadar 1 milyon 210 bin kişilik ek istihdam sağlandı. Bu, sene sonuna kadar bu sürecin artarak devam edeceğinin göstergesi." dedi.

Bir yandan Zeytin Dalı Harekatı'nı yürütürken diğer taraftan da rekor büyümeyi sürdürdüklerini dile getiren Sarıeroğlu, yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili, vergilerle alakalı, geçmişten bu yana konuşulan, tartışılan ve iş dünyası tarafından talep edilen reformları da arka arkaya hayata geçirdiklerini anlattı.

Bakan Sarıeroğlu, istihdam teşviklerini, işverenlerin taleplerini dikkate alarak, düzenlediklerini, sektör bazlı teşvik uygulaması modelini hayata geçirdiklerini ifade etti. Sarıeroğlu, ülkenin lokomotifi, büyüme performansı konusunda domino etkisi yaratan imalat sanayisi ve Türkiye'nin geleceği açısından, dünyanın içinden geçmiş olduğu dijitalleşme, dönüşüm süreçlerinde önemli olan bilişim sektörünü öncelikli sektör olarak belirlediklerini söyledi.

Bugüne kadar teşvikleri asgari ücret üzerinden verdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi, teşvik uygulamalarımızın ücret seviyelerine de pozitif etkisi olması hedefimiz doğrultusunda, asgari ücret seviyesinden prime esas kazanç seviyesine kadar çıkan oranlarda teşviklerimizi uygulamaya başlayacağız. Bu dönemde yine ilk kez uyguladığımız, genelde prim desteği veya vergi desteği olarak gerçekleştirdiğimiz teşvik uygulamalarımızda yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu dönemde pilot olarak uygulayacağız, etki analizleri sonrasında gelecek sene de farklı politikalarla destekleyebileceğimiz ücret desteğini de tam ücret desteği olarak bu dönemde vermeye başladığımızı ifade etmem gerekiyor. İlave istihdam teşviklerimizle işverenlerimizin gücüne güç katmak istiyoruz. Gelecekle alakalı olarak işverenlerimizin daha fazla yatırım, üretim, rekabet konusunda da yanlarında olmanın bir ifadesi olarak bu paketimizi görüyoruz. İlave istihdam teşviğimizle ilgili, 'yeni nesil istihdam teşviği' diyoruz buna. Bilişim ve imalat sektöründe 2 bin 151 liraya kadar yükselen, yani asgari ücretle 5 bin 412 lira arasında maaşa kadar ulaşan primle vergi desteğini vermeye başladık, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. "

Mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programlarıyla da nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak şekilde aksiyonlar geliştirdiklerini belirten Sarıeroğlu, artık mesleki eğitimde aktif olarak yer almayacaklarını, finansman desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, kadınlara çocuk bakım desteği vermeye başlayacaklarını ifade etti.

Bakan Sarıeroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinirken de birlik, beraberlik içinde istikrarın devam etmesiyle büyük hedeflere doğru ilerleme konusunda kararlı olduklarını söyledi.